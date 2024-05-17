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Прорывы магистрального трубопровода в столице: прокуратура открыла дело по "Киевтеплоэнерго"

Фото: (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Ярослава Борзова

На фоне неоднократных прорывов магистрального трубопровода в Киеве возле ТРЦ "Оушен Плаза" было начато досудебное расследование. "Киевтеплоэнерго" подозревается в возможной растрате бюджетных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту возможной растраты бюджетных средств во время капитальных ремонтов магистральных трубопроводов в Киеве", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, с 2019 года по настоящее время должностные лица КП "Киевтеплоэнерго" неоднократно производили капитальный ремонт, замену магистрального трубопровода и проводили гидравлические испытания по улице Антоновича в столице.

Это в дальнейшем приводило к регулярным прорывам и авариям: в 2019, 2020, 2021, 2024 годах.

Как объясняют в прокуратуре, "Киевтеплоэнерго" с 2019 реализует Программу модернизации столичных тепловых сетей, на которую также выделил средства Европейский банк реконструкции и развития.

"Да, за время реализации этой Программы была проведена полная реконструкция более 300 км теплосетей в городе Киеве", - сообщают служащие и отмечают, что в то же время 14 и 15 мая этого года дважды происходил прорыв данного магистрального трубопровода.

Фото: проведение следственных действий Киевской городской прокуратурой (t.me/kyiv_pro_office)

 

Ремонты теплоисточников в Киеве

Напомним, в прошлом году из городского бюджета Киева направили более 1 млрд грн на ремонты оборудования теплоисточников, поврежденных в результате вражеских обстрелов, и на приобретение передвижных котельных.

Также в столице провели оснастку котельных, насосных станций, бюветных комплексов и других объектов критической инфраструктуры источниками альтернативного питания.

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КиевПрокуратура