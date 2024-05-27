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Прорыв россиян в Харьковской области: в ГБР рассказали детали расследования

Фото: Государственное бюро расследований (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по факту прорыва российскими войсками государственной границы в Харьковской области. Уже установлено поминутное развитие событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что 10 мая 2024 года оккупанты во время штурмов украинских позиций сумели прорвать первый эшелон обороны и захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы Украины с Россией, нанеся потери ВСУ и мирному населению.

"Учитывая резонансность производства, к расследованию привлечены лучшие следователи и руководство Главного следственного управления ГБР, происходит плотное взаимодействие с оперативными подразделениями СБУ. А также - полная коммуникация и поддержка со стороны Генерального штаба ВСУ, ОТУ "Харьков" и ОСУВ "Хортица", - подчеркнули в ГБР.

В рамках досудебного расследования Бюро комплексно проверяет уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, строительство фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и т.д. Также проверяются действия руководства всех звеньев в регионе в ходе наступательных действий противника, до и после них, исследуются возможные факты безосновательного ухода с боевых позиций подразделениями ВСУ.

Уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время.

Предварительная квалификация - самовольное оставление поля и небрежное отношение к военной службе (ст. 429, ч. 4 ст. 425 УК Украины).

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Что предшествовало

Напомним, 25 мая мы сообщали, что Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против командиров 125-й отдельной бригады терробороны. Расследование касается сдачи позиций при наступлении россиян на севере Харьковской области.

По данным следствия, 10 мая, когда российские войска начали наступление, вблизи Стрелки, Красного, Борисовки, Пильного, Гатища и других населенных пунктов Харьковской области подразделения 125 бригады покинули боевые позиции.

В определении суда говорится, что не была организована должным образом оборона позиций на границе с Россией командованием 125 бригады и подчиненных ей подразделений (415 отдельного стрелкового батальона, 23 механизированной бригады и 172 отдельного стрелкового батальона).

В расследовании по срыву обороны фигурируют 56 военных, в частности, командиры взводов, радиотелефонисты, санинструкторы, гранатометчики, стрелки, снайперы, наводчики и т.д.

Следствие назначило экспертизу в рамках расследования. Управление ДБР в Полтаве изымает ряд тайных военных документов, включая боевые распоряжения, оперативные директивы, план фортификаций.

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