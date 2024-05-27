Прорыв россиян в Харьковской области: в ГБР рассказали детали расследования

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по факту прорыва российскими войсками государственной границы в Харьковской области. Уже установлено поминутное развитие событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что 10 мая 2024 года оккупанты во время штурмов украинских позиций сумели прорвать первый эшелон обороны и захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы Украины с Россией, нанеся потери ВСУ и мирному населению.

"Учитывая резонансность производства, к расследованию привлечены лучшие следователи и руководство Главного следственного управления ГБР, происходит плотное взаимодействие с оперативными подразделениями СБУ. А также - полная коммуникация и поддержка со стороны Генерального штаба ВСУ, ОТУ "Харьков" и ОСУВ "Хортица", - подчеркнули в ГБР.

В рамках досудебного расследования Бюро комплексно проверяет уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, строительство фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и т.д. Также проверяются действия руководства всех звеньев в регионе в ходе наступательных действий противника, до и после них, исследуются возможные факты безосновательного ухода с боевых позиций подразделениями ВСУ.

Уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время.

Предварительная квалификация - самовольное оставление поля и небрежное отношение к военной службе (ст. 429, ч. 4 ст. 425 УК Украины).

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