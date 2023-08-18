Прорыв обороны оккупантов в районе Работино имеет большое тактическое значение, - ISW

Контрнаступление украинских войск вблизи Работино и Урожайного на южном направлении, вероятно, имеет большое тактическое значение из-за структуры российских оборонительных рубежей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По мнению экспертов, трехэшелонированная линия российской обороны на юге Украины состоит из первой линии минных полей глубиной в несколько километров, второй линии с сосредоточением артиллерии, техники и личного состава, а также третьей линии тыловых позиций, которая предназначена для накопления и сохранения ресурсов.
Предполагается, что прорыв линии обороны у нескольких населенных пунктов может позволить ВСУ начать операции в районах за самыми плотными минными полями. Если районы вокруг второй российской линии обороны будут не так сильно заминированы, то это, вероятно, будет способствовать более стремительному наступлению Украины.
Ключевые выводы ISW:
Напомним, что ВСУ 16 августа освободили поселок Урожайное, который находится недалеко от Старомайорского Донецкой области. Как отметила тогда же заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, наступательные действия продолжаются.
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