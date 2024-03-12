Прорыв границы РФ добровольцами: "серые зоны" охватили более 40 кв. км (карта)

По данным ресурса, так называемые "серые зоны" в Белгородской и Курской областях сейчас суммарно занимают площадь 41,8 квадратных километров.

Так, в приграничных областях РФ деятельность добровольцев фиксируется в следующих населенных пунктах: Теткино (Курская обл.), Глотово (Белгородская обл.), Лозовая Рудка (Белгородская обл.), Нехотеевка (Белгородская обл.), район Новой Толжанки (Белгородская обл.).

Теткино (Курская обл.) deepstatemap.live

Глотово (Белгородская обл.) deepstatemap.live

Лозовая Рудка (Белгородская обл.) deepstatemap.live

Нехотеевка (Белгородская обл.) deepstatemap.live

район Новой Толжанки (Белгородская обл.) deepstatemap.live

Прорыв границы РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, они продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы "Свобода России" изложили соответствующее обращение, в котором заявили, что "легион идет на выборы".

Из оказавшегося в распоряжении РБК-Украина перехвата стало известно, что они продвинулись по нескольким направлениям Грайворонского района. До этого в комментарии РБК-Украина представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал прорыв добровольцами границы РФ.

Позже бойцы легиона "Свобода России" сообщили, что населенный пункт Теткино в Курской области (Россия) перешел под контроль добровольцев, однако бои продолжаются.

Добавим, что военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя происходящее в России, отметил, что ожидать коренного изменения ситуации не стоит. Скорее всего, речь идет об информационно-силовой акции, которая демонстрирует, что картинка российских пропагандистов отличается от будней россиян.