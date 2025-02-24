Сара Вагенкнехт последовательно поддерживала российское вторжение в Украину, призывая к прекращению санкций и военной помощи Украине.

Еще одна партия, Свободные демократы (СДП), получили 4,3%, что означает, что они не войдут в Бундестаг, поскольку не преодолели пятипроцентный барьер.

Непопадение этих партий в парламент упрощает формирование коалиции для ХДС/ХСС и СДПГ.

Консервативный блок ХДС/ХСС кандидата в канцлеры Фридриха Мерц побеждает на всеобщих выборах, получив 28,6% голосов

Социал-демократы (СДПГ)действующего канцлера Олафа Шольца получили 16,4% голосов.

"Союз-90/Зеленые", партнер СДПГ по предыдущей коалиции, получают 11,6%, а Социалистическая Левая партия получает 8,8% голосов и также проходит в Бундестаг.

Ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила 20,8% голосов. Основные партии исключают сотрудничество с партией АдГ, которая пользуется поддержкой видных деятелей США, включая Илона Маска, миллиардера и союзника президента Дональда Трампа.

Заявления Мерца

Фридрих Мерц, который должен стать следующим канцлером Германии после победы консерваторов на выборах, пообещал помочь предоставить Европе "реальную независимость" от США, готовясь сформировать правительство.

После своей победы Мерц резко обрушился на США, раскритиковав "совершенно возмутительные" заявления Вашингтона во время кампании и сравнив их с враждебным вмешательством со стороны России.

"Поэтому мы находимся под таким огромным давлением с двух сторон, что моим абсолютным приоритетом сейчас является достижение единства в Европе. Создать единство в Европе возможно", - заявил он на круглом столе с другими лидерами.

Мерц обрушился с критикой на США, несмотря на то, что президент Дональд Трамп приветствовал результаты выборов.

"Как и в США, жители Германии устали от бессмысленной повестки дня, особенно в вопросах энергетики и иммиграции, которая царила на протяжении многих лет", - написал Трамп в Truth Social.

Мерц, которого до сих пор считали атлантистом, заявил, что Трамп продемонстрировал, что его администрация "во многом безразлична к судьбе Европы".

"Абсолютным приоритетом Мерца будет скорейшее укрепление Европы, чтобы мы могли шаг за шагом достичь реальной независимости от США", - добавил он.

Он даже рискнул задаться вопросом, будет ли на следующем саммите Организации Североатлантического договора, которая на протяжении десятилетий обеспечивала безопасность Европы, по-прежнему представлено "НАТО в его нынешнем виде"

Досрочные выборы 23 февраля состоялись после распада в ноябре прошлого года коалиции Шольца, в которую входили СДПГ, Зеленые и прорыночная Свободная демократическая партия из-за разногласий по поводу бюджетных расходов. Явка избирателей в 83% была самой высокой с момента воссоединения в 1990 году.