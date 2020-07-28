"Пропозиція" вимагає у влади озвучити позицію щодо змін до Конституції

Політична партія "Пропозиція" вимагає від Верховної ради та президента публічно озвучити позицію щодо ключових змін до Конституції України, які стосуються "особливого статусу" окремих територій.

Про це йдеться в тексті заяви політичної сили.

"26 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Офіс президента повідомив, що вони обговорили Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який наразі розглядає політична підгрупа ТКГ, та Закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції України", - сказано в документі.

У політичній партії підкреслюють, що узгодженого законопроекту щодо децентралізації станом на сьогодні немає.

"Зараз тривають консультації щодо цього документа... Україна очікує на фахові висновки експертів Ради Європи та незалежних експертів Європейської комісії за демократію через право, групи незалежних експертів Конгресу місцевих та регіональних влад. Відкритим залишається питання: який документ обговорював Президент з главою країни-агресора, що окупувала частину території України?" - кажуть в партії.

"Пропозиція" вимагає від влади публічно озвучити позицію щодо ключових змін до Конституції України. Також у політсилі наполягають на продовженні широкого обговорення Закону про децентралізацію та врахуванні позиції усіх зацікавлених сторін.

Політична партія наголошує, що влада має припинити будь-які спроби кулуарно протягнути "альтернативні" законопроекти щодо децентралізації, які суттєво обмежують права місцевого самоврядування та несуть загрозу територіальній цілісності та суверенітету України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним 26 липня. Лідери держав обговорили виконання домовленостей, досягнутих "нормандською четвіркою" у Парижі.

Опівночі 27 липня на Донбасі розпочалося перемир'я в рамках домовленостей "нормандської четвірки"; українські військові готові давати відсіч у разі провокацій з боку окупантів.