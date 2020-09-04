До "Пропозиції" приєднався екс-голова Дніпропетровської ОДА

Резніченко стане першим номером у списку "Пропозиції" в Дніпропетровську обласну раду
До партії "Пропозиція" приєднався екс-голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Про це на позачерговому VI з'їзді партії заявив міський голова Дніпра Борис Філатов.
За його словами, Резніченко - "найефективніший губернатор за всю історію України".
Резніченко стане першим номером у списку "Пропозиції" в Дніпропетровську обласну раду.
Нагадаємо, сьогодні на з'їзді партія прийняла рішення про участь в призначених на 25 жовтня місцевих виборах і затвердила передвиборчу програму.
Також з'їзд партії ухвалив звернення до президента України із закликом припинити тиск на місцеве самоврядування, в тому числі політично вмотивоване кримінальне переслідування, припинити використання адмінресурсу та забезпечити чесність виборчого процесу
На цей час партія представлена вже у 21 області України. Кандидати від політсили є в 97 містах, і 109 сільських і селищних громадах.
Як писало РБК-Украина, раніше партія "Пропозиція" вимагала від Верховної ради і президента публічно озвучити позицію щодо ключових змін до Конституції України щодо "особливого статусу" окремих територій.