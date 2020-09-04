До "Пропозиції" приєднався екс-голова Дніпропетровської ОДА

Фото: Валентин Резніченко (з відкритих джерел)

Резніченко стане першим номером у списку "Пропозиції" в Дніпропетровську обласну раду

До партії "Пропозиція" приєднався екс-голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Про це на позачерговому VI з'їзді партії заявив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, Резніченко - "найефективніший губернатор за всю історію України".

Резніченко стане першим номером у списку "Пропозиції" в Дніпропетровську обласну раду.

Нагадаємо, сьогодні на з'їзді партія прийняла рішення про участь в призначених на 25 жовтня місцевих виборах і затвердила передвиборчу програму.

Також з'їзд партії ухвалив звернення до президента України із закликом припинити тиск на місцеве самоврядування, в тому числі політично вмотивоване кримінальне переслідування, припинити використання адмінресурсу та забезпечити чесність виборчого процесу

На цей час партія представлена вже у 21 області України. Кандидати від політсили є в 97 містах, і 109 сільських і селищних громадах.

Як писало РБК-Украина, раніше партія "Пропозиція" вимагала від Верховної ради і президента публічно озвучити позицію щодо ключових змін до Конституції України щодо "особливого статусу" окремих територій.