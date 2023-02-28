Предлагал солдатам перевестись в тыл. Кадровика ТрО задержали на взятке

Государственное бюро расследований задержало кадровика бригады Сил территориальной обороны ВСУ, наладившего схему получения денег за перевод военных с линии фронта в тыловые части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Отмечается, что кадровик нашел 14 потенциальных кандидатов на перевод в новый учебный центр на базе бригады, который находится в тылу.
За такой перевод он потребовал 75 тысяч гривен с каждого военнослужащего. Одному из них он передал список военных с предложением собрать деньги за такую "услугу".
Во время обысков по месту работы, регистрации и проживания задержанного правоохранители изъяли списки бригады и проекты инициативных писем-соглашений на перевод военнослужащих в учебный центр.
Напомним, СБУ разоблачила схемы уклонения от призыва в Киевской, Закарпатской и Винницкой областях. Среди организаторов - член комиссии Киевского областного бюро медико-социальной экспертизы.
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