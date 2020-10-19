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Промисловці просять НКРЕКУ не підвищувати тариф на передачу електроенергії

Автор: РБК-Україна

Якщо НКРЕКУ підвищить тариф на транспортування електроенергії на 30% з 1 грудня, промисловцям доведеться сплатити додатково понад 6 мільярдів гривень. Це завдасть критичного удару по галузі, яка і без того переживає кризу.

Про це йдеться у відкритому листі асоціації "Укркокс" на адресу НКРЕКУ.

Як сказано у листі, через карантинні обмеження українська промисловість і так втрачає обсяги виробництва: в окремих галузях виробництво скоротилося на чверть.

"Водночас, українська гірничо-металургійна галузь забезпечує близько 26% валютних надходжень країни, 12% ВВП, і більше ніж 30 мільярдів гривень до бюджетів усіх рівнів", - нагадують у Асоціації.

У ситуації, що склалася, наслідки від підвищення тарифу будуть катастрофічними.

"Зростання тарифу призведе до зростання витрат української металургії майже на мільярд гривень, що є критичним для галузі", - підкреслюється у листі.

Промисловці нагадують: зобовязання перед виробниками енергії з відновлювальних джерел брала на себе держава, а отже, вона й має компенсувати вартість "зеленого" тарифу з держбюджету.

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"Ми вважаємо недопустимим фінансування державних зобовязань коштом непобутових споживачів", - наголосили у Асоціації.

Нагадаємо, НКРЕКП пропонує з 1 грудня підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Асоціація "Укрметалургпром" заявила, що таке підвищення тарифу значно погіршить макроекономічну ситуацію в Україні, призведе до закриття підприємств на зростання кількості безробітних.

Народний депутат України Олексій Кучеренко назвав намір НКРЕКП підняти тариф "Укренерго" схемою обкрадання споживачів електроенергії.

Своєю чергою експерт Економічної дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що на спробу підвищити тариф "Укренерго" має жорстко відреагувати Антимонопольний комітет.

Прогноз погоди
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