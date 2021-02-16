Промисловці озвучили основні моменти, які мають бути доопрацьовані в законі про викиди

Закон про промислові викиди (№4167) має бути суттєво доопрацьований: потрібно вдвічі збільшити терміни на екомодернізацію і забезпечити проведення екоперевірок підприємств в рамках загального законодавства.

Він нагадав, що країни Східної Європи проходили екомодернізацію протягом десятків років при цьому підприємства отримували значну фінансову підтримку від держави. Водночас українська влада пропонує виділити на екомодернізацію лише 7 років без держпідтримки.

На думку експерта, потрібно удвічі більше часу.

"Нам здається, що 7 років - це дуже короткий термін. Ми хочемо починати розмовляти принаймні з 15 років, дивлячись вже на живі приклади країн Східної Європи", - сказав Каленков.

Він також підкреслив, що процес екомодернізації для багатьох промислових підприємств передбачає перебудову всього виробничого процесу, на що потрібні значні кошти.

Ще одним ключовим моментом, що вимагає зміни в законопроекті про промислові викиди, керівник "Укрметаллургпрому" вважає проведення екоперевірок. Він підкреслив: перевірки підприємств повинні проводитися в рамках загального законодавства.

"Виведення законом 4167 перевірок екологічних з дії загального законодавства про проведення перевірок. Для нас це вкрай важливо. І нам потрібно чітко розуміти, що ми залишаємося в загальному фреймвоці проведення перевірок. Я так розумію, для європейців це теж важливо, тому що вони як раз це законодавство теж готували", - пояснив Каленков.

Крім того, за його словами, необхідно законодавчо закріпити положення про те, що скасування інтегрованого дозволу буде здійснюватися тільки за рішенням суду.

"З тих формулювань, які є на сьогодні, скасування інтегрованого рішення на підприємствах занадто полегшена, занадто легка. Для нас було б правильним, нормальним і природним, якби це все проводилося через суд", - сказав Каленков.