Промвиробництво в Україні демонструє зростання на тлі обвалу минулого року

Обсяг промислового виробництва у травні 2021 року у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зросли на 5,4%. Зростання зафіксовано завдяки низькій базі порівняння 2020 року, коли у квітні падіння склало 12,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, за січень-травень 2021 року зростання промвиробництва склало 2,2% (минулого року за цей період падіння на 8,1%). У добувній промисловості і розробці кар'єрів зростання склало 1,2%, у переробній промисловості - 2,5%, у постачаннях електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - на 2,9%.