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Промышленность РФ в самом разгаре, она способна очень быстро восстановить свои потери, - Ландсбергис

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Военная промышленность России в полном разгаре. И агрессор способен очень быстро восстановить свои потери на поле боя.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совестную пресс-конференцию с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Он подчеркнул, что услышал от официальных лиц в Киеве, что ситуация на фронте крайне тяжелая.

"Российская промышленная машина вращается в ритме войны. Мы говорили о том, что иногда в день уничтожается или повреждается до 100 единиц российского тяжелого вооружения", - заявил он

Министр упомянул, что на следующий день, "глядишь, некоторые из них снова в бою с поднятыми гусеницами".

"Ситуация действительно сложная, ни один собеседник в Министерстве обороны или где-либо еще не дает оснований полагать, что сейчас они ожидают больших прорывов или как-то хотят нас успокоить или подготовить к более легкому будущему", - заявил Ландсбергис. 

Успех украинцев, по его словам, напрямую связан с поддержкой Запада. По словам главы литовской дипломатии, от поддержки союзников зависит "непосредственная ситуация на линии фронта".

"Мы боремся с очень, очень сильным врагом в промышленном плане. Это требует полной поддержки Запада. Промышленной, политической, финансовой, экономической, какой бы она ни была", - сказал Ландсбергис.

Визит главы МИД Литвы в Украину

Напомним, 25 января министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл с рабочим визитом в Киев. Он провел ряд встреч, в частности, с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Также литовский министр посетил Харьков и область, встретился с местными властями и побывал на местах российских обстрелов.

Во время визита Ландсбергис заявил о готовности Украины частично перенести производство дронов на территорию Литвы.

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