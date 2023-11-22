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"Прометей" в волевом стиле одолел "Венецию" и вернулся в зону плей-офф Еврокубка

Фото: Тай Одиасе оставил не у дел оборону "Венеции" (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорцив

Слобожанский "Прометей" одержал непростую победу над итальянской "Венецией" в группе баскетбольного Еврокубка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, групповой этап, 8-й тур

"Прометей" – "Венеция" – 89:82 (20:21, 20:23, 31:25, 18:13)

 

В течение первой четверти ни одна из команд не смогла уйти в отрыв. Ни слобожанцы, ни венецианцы не сумели обеспечить весомый гандикап. Как следствие, на финише отрезка преимущество номинальных гостей составило только пункт.

По-другому сложилась вторая четверть. В этот раз "Венеция" взвинтила темп, поэтому "титаны" начали не успевать за оппонентами по обе стороны площадки. На пике преимущество итальянского коллектива составило 12 очков. Впрочем, пыл команды Невена Спахии быстро спал, и перед большим перерывом "Прометей" сократил дефицит до четырех пунктов.

Реабилитировались подопечные Ронена Гинзбурга в третьей десятиминутке. С середины четверти слобожанцы перехватили лидерство. И хотя под занавес отрезка венецианцы выровняли положение, но финальную четверть отечественный гранд начал с минимальным преимуществом (+2 очка).

Там "Прометей" быстро оторвался от гостей на 11 пунктов. Такой очковый запас позволил слобожанцам спокойно чувствовать себя в концовке встречи. В конце концов ребята Гинзбурга привезли "Венеции" 7 очков. Больше всего к победе приложился центровой Ондржей Балвин (15 пунктов).

Благодаря победе "Прометей" поднялся на 6-е место в группе A. Рекорд команды – 4 победы, 4 поражения. Следующий поединок слобожанцы проведут против испанского "Ховентута" 29 ноября.

К слову, украинец Ковляр перебрался в испанский "Обрадойро" из эстонского "Калева".

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