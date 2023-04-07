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"Прометей" разгромил "Тарту" и вышел в финал Латвийско-эстонской лиги

Фото: "Прометей" внешне легко завоевал место в финале (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Сверхуверенной победой слобожанский "Прометей" даже без лидеров команды завершил полуфинальный матч Латвийско-эстонской баскетбольной лиги против "Тарту Уликоол".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Латвийско-эстонская баскетбольная лига, 1/2 финала

"Прометей" – "Тарту Уликоол" – 89:67 (18:12, 27:11, 22:18, 22:26)

Обескровленный потерей лидеров команды – Агады, Кеннеди и Стефенса – украинский гранд поставил на решительный старт. Подопечные Ронена Гинзбурга выдали хороший дебютный отрезок (8:2) и очертили претензии на успех. И хотя соперник немного стабилизировал игру, но перевес "Прометея" в конце первой четверти составил те же 6 пунктов.

Собственный запев слобожанцы поддержали во второй 10-минутке. Они снова классно начали (13:3) и в дальнейшем еще и увеличили свой гандикап. Не сбила настройки Гинзбурга даже потеря еще двух (!) ведущих исполнителей – Клавелла и Лукашова. По итогам первой половины "Прометей" оторвался на 22 очка.

Играть по счету слобожанцы принялися с третьей четверти. Украинский коллектив на классе держал "Тарту" на расстоянии 20+. Несмотря на опасения, физических кондиций "Прометею" хватило. Да и Клавелл вовремя пришел в себя после повреждения и снова появился на паркете.

Тихой сапой перед финальной 10-минуткой команда Гинзбурга добавила еще 4 пункта преимущества. Чтобы в течение четверти упустить гандикап в 26 очков нужно всерьез "постараться". Лишних проблем ни себе, ни болельщикам слобожанцы решили не устраивать. Они на уровне провели решающие минуты и довели поединок до логической победы.

Теперь "Прометей" будет ждать соперника по финалу. Вторая и третья команды регулярного первенства – эстонский "Калев" и рижский ВЭФ – определят обладателя путевки в рещающий матч в пятницу вечером. Финал же пройдет в субботу, 8 апреля.

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Баскетбол