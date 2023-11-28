"Прометей" вернул Клавелла и еще двух бывших звезд гранда

Универсальный защитник из Пуэрто-Рико и украинский плеймейкер Денис Лукашов присоединились к тренировкам "титанов". В свою очередь американец Ди Джей Кеннеди вернется на паркет ориентировочно через две недели.

"Кеннеди уже прибыл в это воскресенье в Ригу, сейчас он проходит медицинское обследование с нашими врачами и в ближайшее время, а именно через 10-14 дней мы также увидим его на площадке. Ребята, с возвращением в родной клуб, благодарим, что не покидаете нас, благодарим за доверие и за то, что даете нам большую надежду на успех в этом сезоне", – заявил президент слобожанцев Владимир Дубинский.

Ранее "Прометей" отчислил защитников Рида и Кина, а также двух украинцев – центрового Петрова и форварда Войналовича. Трое из них присоединились к "титанам" лишь летом. Зато пополнил состав слобожанцев победитель Еврокубка-2021 Грэй.

"Прометей" в нынешнем сезоне соперничает в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге (ЛЭБЛ), Еврокубке и Высшей лиге Украины. Команда идет в лидерах ЛЭБЛ и втором отечественном дивизионе. Зато на евроарене "титаны" занимают 6-е место в группе A турнира.