"Прометей" перемагає бельгійський "Остенде" у виїзному матчі баскетбольної Ліги чемпіонів

"Остенде" (Бельгія) – "Прометей" (Україна) 87:91 (20:18, 22:25, 30:25, 15:23)

Прометей: Доу 4, Кеннеді 19 + 6 підбирань, Стефенс 2, Білан 38 + 10 підбирань, Лукашов 0 – старт; Харрісон 22 + 7 підбирань, Еванс 0, Липовий 3, Сидоров 3, Петров 0.

В першій чверті тривала рівна гра, в якій команди по черзі виходили вперед. Найбільша перевага, яку одна з команд мала в першій десятихвилинці, це +5 у бельгійського клубу. Та все ж господарі виграли першу чверті 20:18.

В другій десятихвилинці гравці "Остенде" не віддавали лідерство і навіть збільшували свою перевагу до +6. А головною "зброєю" українського чемпіона був Міро Білан. Хорват неодноразово знищував своїх опонентів у 3-секундній зоні. Під кінець чверті "Прометей" почав скорочувати відставання. І завдяки триочковому попаданню від Д'анджело Харрісона за дві секунди до сирени, на велику перерву команди пішли за рахунку 43:42 на користь українського колективу.

Після великої перерви "Прометей" контролював хід гри, подекуди маючи перевагу в шість очок. Проте ближче до закінчення чверті, господарі почали скорочувати відрив. А потім гравці "Остенде" зробили ривок 9:2 та виграли чверть. Перед останньою десятихвилинкою рахунок був 72:68 на користь бельгійців.

В останній чверті "Прометей" продемонстрував свій клас. Спочатку український клуб зробив ривок 10:2, а потім взагалі збільшив свою перевагу до +9. Бельгійці почали скорочувати рахунок і навіть зменшили своє відставання до двох очок. Проте на більше їх не вистачило. Перемога "Прометея" з рахунком 91:87.

MVP матчу став Міро Білан. Хорватський центровий оформив дабл-дабл – 38 очок + 10 підбирань.

Наступний матч Ліги чемпіонів "Прометей" зіграє проти румунського клубу "Клуж". Матч відбудеться 3 березня о 19:00 в київському Палаці спорту.

Турнірне положення команд в групі "K"