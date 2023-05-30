"Прометей" переманил форварда баскетбольной сборной Украины
Вторым летним новичком слобожанского "Прометея" стал форвард национальной команды Украины Андрей Войналович.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
23-летний украинец перебрался в ряды отечественного гранда. Последний сезон он провел в составе эстонского "Тарта Уликоол".
Уроженец Киева Войналович заявил о себе в "Химике" из Южного. Цвет команды из Одесской области он защищал в 2017-2021 гг. В свою очередь сезон 2021/22 форвард начал в "Киев-Баскете", а после полномасштабного вторжения РФ в Украину оказался в латвийской "Валмиере".
Сезон 2022/23 Войналович отыграл за "Тарту" в Мейстрелииге, Латвийско-эстонской баскетбольной лиге и Европейской северной баскетбольной лиге. С командой украинец дошел до финала первенства Эстонии, а раньше стал чемпионом и обладателем Кубка Украины с "Химиком".
В сборную Украины Войналович начал привлекаться с 2022 года. Он отыграл за "сине-желтых" на Евробаскете-2022 и в квалификации к ЧМ-2023. В феврале форвард попал в стартовую пятерку сборной в отборочном поединке против Нидерландов.
К слову, накануне "Прометей" объявил о трансфере американца Марча из чемпионата Франции.
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