ua ru
Вт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Прометей" переманил форварда баскетбольной сборной Украины

Новина українською →
Рига, Вторник 30 мая 2023 14:28
"Прометей" переманил форварда баскетбольной сборной Украины Фото: Андрей Войналович в майке национальной команды (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Вторым летним новичком слобожанского "Прометея" стал форвард национальной команды Украины Андрей Войналович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний украинец перебрался в ряды отечественного гранда. Последний сезон он провел в составе эстонского "Тарта Уликоол".

Уроженец Киева Войналович заявил о себе в "Химике" из Южного. Цвет команды из Одесской области он защищал в 2017-2021 гг. В свою очередь сезон 2021/22 форвард начал в "Киев-Баскете", а после полномасштабного вторжения РФ в Украину оказался в латвийской "Валмиере".

Сезон 2022/23 Войналович отыграл за "Тарту" в Мейстрелииге, Латвийско-эстонской баскетбольной лиге и Европейской северной баскетбольной лиге. С командой украинец дошел до финала первенства Эстонии, а раньше стал чемпионом и обладателем Кубка Украины с "Химиком".

В сборную Украины Войналович начал привлекаться с 2022 года. Он отыграл за "сине-желтых" на Евробаскете-2022 и в квалификации к ЧМ-2023. В феврале форвард попал в стартовую пятерку сборной в отборочном поединке против Нидерландов.

К слову, накануне "Прометей" объявил о трансфере американца Марча из чемпионата Франции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол
NEWS
В Киеве и ряде городов Украины пропал свет: что произошло
В Киеве и ряде городов Украины пропал свет: что произошло
DAILY
Олигархи Фридман и Авен могут остаться без Сенс Банка. Все претензии – в Кремль
Виктория Руденкоспециально для РБК-Украина Олигархи Фридман и Авен могут остаться без Сенс Банка. Все претензии – в Кремль