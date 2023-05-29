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Баскетбольный "Прометей" подписал американца из Европы

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Рига, Понедельник 29 мая 2023 14:28
Баскетбольный "Прометей" подписал американца из Европы Фото: Рональда Марча красиво провели в Роанне (facebook.com/choraleroannebasket)
Автор: Антон Федорцив

Ряды "Прометея" из Слобожанского в межсезонье пополнил американский баскетболист Рональд Марч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

29-летний универсал до недавнего времени защищал цвета французского "Роанна". Уроженец Аризоны может закрыть позиции защитника и легкого форварда.

Марч на студенческом уровне выступал за "Филандер Смит Колледж" в штате Арканзас. На драфте НБА-2016 не был выбран ни одной из команд, поэтому переехал в Старый мир. Начал профессиональную карьеру в швейцарской "Ривьере", а сезон 2019/20 провел во французской "Савое".

Последние три сезона Марч отыграл за "Роанн". По итогам кампании 2022/23 американец стал вторым скорером чемпионата Франции. Средние цифры форварда в сезоне – 21.4 очко, 4.8 подбора, 4.4 передачи и 1.9 перехвата за 32 минуты на паркете.

"Прометей" завершил сезон триумфом в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге и полуфиналом Еврокубка. В грядущий баскетбольный год слобожанцы вернутся d чемпионату Украины. За пределами родины будут играть либо в ЛЭБЛ, либо в первенстве Польши.

К слову, ранее экс-звезда НБА Энтони объявил о завершении карьеры профессионала.

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