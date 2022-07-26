RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Прометей" оголосив про перехід центрового збірної Чехії

Фото: Ондржей Балвін проти збірної Боснії (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Баскетбольний "Прометей" продовжив процес підсилення перед прийдешнім сезоном. Лави гранда поповнив зірка збірної Чехії Ондржей Балвін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний центровий сезон 2022/23 проведе в складі "Прометея". Чех уклав контракт із українським грандом.

Попередній сезон Балвін провів у чемпіонаті Японії. Там у складі "Гунми Крейн Тандерс" він набирав у середньому 10,9 очок і 8,5 підбирань за 24 хвилини на паркеті.

Раніше височенний (217 см) чеський центровий виступав у Європі. Зокрема, Балвін захищав кольори "Баварії", "Гран-Канарії", "Більбао", "Реала Бетіса" та інших клубів. У складі збірної Чехії виступав на Олімпіаді в Токіо та ЧС-2019.

Ініціатором переходу Балвіна, який став четвертим підписаним легіонером цього літа, був керманич "Прометея" Ронен Гінзбург. Ізраїльтянин знайомий із рівнем центрового за спільною роботою у чеській національній команді.

У прийдешньому сезоні "Прометей" зібрався грати в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі. Домашні матчі Єврокубка та балтійської ліги клуб із Дніпропетровщини гратиме в Ризі. Також команда повинна заявитися в чемпіонат України.

До слова, баскетбольна збірна України оголосила перелік спарингів перед Євробаскетом-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол