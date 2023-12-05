"Прометей" легкой победой над "Гамбургом" вернулся в битву за плей-офф Еврокубка

Еврокубок, групповой этап, 10-й тур

"Гамбург" – "Прометей" – 83:97 (19:26, 16:26, 19:22, 29:23)

В дебюте встречи команды играли на равных. Но постепенно "титаны" завладели инициативой и начали формировать гандикап. Преимущество слобожанцев росло к концу первой четверти и на пике составило 12 очков. Впрочем, хозяева паркета сумели сократить дефицит до -7.

Однако, во второй десятиминутке "Прометей" взялся за дело еще более упорно. Подопечные Ронена Гинзбурга быстро взяли ситуацию под свой контроль. Перед большим перерывом слобожанцы вплотную приблизились к тому, чтобы "пробить" рубеж 20-ти пунктов. Однако пришлось ограничиться +17.

Правда, "титаны" и не думали останавливаться. Так что промежуточной цели достигли в середине третьей четверти. Тогда преимущество команды Гинзбурга составило 23 очка. Только в этот момент слобожанцы немного снизили требования и позволили соперникам подобраться поближе.

Но воспользоваться шансом "Гамбург" не смог. Да, немецкий коллектив избежал тотального фиаско. Однако финальное преимущество "Прометея" осталось на солидном уровне – 14 пунктов. Благодаря победе слобожанцы приблизились к зоне плей-офф Еврокубка. Рекорд команды – 5 побед, 5 поражений. Следующий матч состоится 13 декабря против "Бешикташа".