Не проміняв Київ на Москву: померла легенда "Динамо"

Фото з архіву Віктора Матвієнка

Спортсмену нещодавно виповнилося 70 років

Помер відомий український футболіст, екс-захисник київського "Динамо" Віктор Матвієнко. Про це повідомили в співтоваристві "Ветерани футбольного клубу "Динамо" в соціальній мережі Facebook.

"З сумом повідомляємо, що на сімдесят першому році пішов з життя захисник київського "Динамо", чотирьохкратний чемпіон СРСР, володар Кубка СРСР, Кубка Кубків і Суперкубка УЄФА Віктор Антонович Матвієнко. Перестало битися серце доброї, чесної, порядної, щирої і чудової людини і справжнього друга. Громадська організація "Ветерани футбольного клубу" Динамо "Київ" висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і колегам Віктора Антоновича, всім вболівальникам київського клубу. Вічна пам'ять. Нехай земля буде пухом. Про час і місце прощання з Віктором Матвієнком буде повідомлено окремо", - сказано в повідомленні.

Віктор Матвієнко (фото: twitter.com/Footboom)

Віктор Матвієнко народився 9 листопада 1948 року в Запоріжжі. Футболом захопився ще в дитинстві. У 1975 році отримав звання Майстра спорту міжнародного класу, а також звання Заслуженого майстра спорту.

У 1977 році він отримав запрошення грати в російській команді "Торпедо", але відмовився, так як переїжджати в Москву не мав ніякого бажання.

У складі національної збірної СРСР по футболу Віктор Матвієнко відіграв 21 матч. У 1979 році зайнявся тренерською діяльністю. На його рахунку робота з такими командами, як "Поділля", запорізьке "Торпедо", чернівецька "Буковина", команда "Сталь" з Алчевська. В останні роки працював у Федерації Футболу України.

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Видео: РБК-Украина