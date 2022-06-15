Пролетів 80 метрів. У Карпатах з гори зірвався турист
Фото: Карпати (РБК-Україна)
У Закарпатській області 30-річний чоловік зірвався з гори і вижив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
Мешканець селища Ясіня Рахівського району проходив туристичний маршрут на полонині Драгобрат, біля гори Близниця і впав у прірву.
"Зірвавшись зі снігового карнизу, він летів 80 метрів у гірську безодню та залишився живим, приземлившись", - зазначають у ДСНС.
Рятівники надали травмованому долікарську медичну допомогу і привезли його до фахівців екстреної медичної допомоги у селище Ясіня.
Нагадаємо, у Закарпатській області дозволили відвідувати ліси, але частина туристичних маршрутів залишилась під забороною.