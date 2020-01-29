Прокурори у справі Шеремета проситимуть продовжити термін розслідування

У справі вбивства журналіста Павла Шеремета слідчі мають намір просити в Офісу генпрокурора про продовження термінів досудового слідства. Про це передає Hromadske.

Як зазначив прокурор у справі Сергій Зузак, термін досудового розслідування завершується 12 лютого. Проте його можуть продовжити до червня 2020 року. Зокрема, за словами прокурора, це необхідно "для встановлення істини у справі".

"Ще потрібно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, у тому числі - експерименти, допити тощо", - сказав Зузак.

Також прокурор додав, що сторона захисту може подати заперечення впродовж 5 днів.

"Заперечення разом з клопотанням подаються першому заступнику генерального прокурора. Він розглядає клопотання і заперечення та ухвалює рішення, чи продовжувати строк слідства, чи ні. У нього на це є три дні, але не пізніше закінчення строку слідства", - уточнив він.

Зузак зазначив, що наразі зарано ухвалювати рішення про направлення матеріалів до суду чи про закриття даного провадження.

Адвокат однієї із підозрюваних у причетності до вбивтсва Шеремета - Юлії Кузьменко - Владислав Добош зазначив, що вже подав заперечення на клопотання слідчого Зузака, оскільки вважає такі дії слідства затягуванням справи.

"Продовження до шести місяців є незаконне і суперечить КПК. Слідчим необґрунтована необхідність такого продовження. Те, що вони зазначають, можна було вже за 3,5 роки зробити без необхідності продовження зараз строку досудового розслідування", - сказав Добош.

Нагадаємо, 24 січня Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт.

Як відомо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь. Останню відправили цілодобовий під домашній арешт до 8 лютого.