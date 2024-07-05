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Прокурор МУС отменил визит в Сектор Газа перед анонсом ордера на арест Нетаньяху, - Reuters

Пятница 05 июля 2024 15:01
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Прокурор МУС отменил визит в Сектор Газа перед анонсом ордера на арест Нетаньяху, - Reuters Фото: прокурор МУС Карим Хан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отменил визит в Сектор Газа в тот же день, когда сообщил о запросе на выдачу ордеров на арест лидеров Израиля и ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников издания, планирование визита велось в течение нескольких месяцев совместно с американскими чиновниками.

Источники заявляют, что решение Хана запросить ордера МУС нарушило поддержанные Вашингтоном и Лондоном планы по посещению прокурором и его командой Сектора Газа и Израиля.

Суд должен был собрать на месте доказательства военных преступлений и предоставить израильским лидерам первую возможность представить свою позицию и любые действия, которые они предпринимают в ответ на обвинения в военных преступлениях.

Запрос Хана на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - первая попытка суда задержать действующего главу государства, поддерживаемого Западом.

Офис прокурора МУС сообщил, что решение об запросе ордеров на арест лидеров Израиля и ХАМАСа было принято в соответствии с его подходом ко всем делам, на основании оценки прокурора о наличии достаточных доказательств и мнения о том, что немедленное истребование ордеров на арест может предотвратить продолжающиеся преступления.

Ордер МУС

В мае этого года Карим Хан, главный прокурор МУС, объявил о своих попытках добиться выдачи ордеров на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Мировое сообщество было потрясено такой новостью. Израиль заявил, что планы по выдаче ордера на арест Нетаньяху вызывают недовольство.

Вместе с тем, планы Международного уголовного суда об издании ордера на арест против Нетаньяху вызвали возмущение со стороны президента США Джо Байдена.

При этом спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не исключил введение санкций против МУС, в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху.

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МКС Израиль Сектор Газа
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