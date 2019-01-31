У прокуратурі АРК прокоментували зникнення капітана "Норд"

У відомстві зазначили, що усі необхідні процесуальні дії прийняті

Заместитель начальника отдела прокуратуры АР Крым Андрей Андросов прокомментировал исчезновение капитана судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом он сообщил на пресс-конференции "Новые доказательства преступлений Российской Федерации в Крыму: депортация и незаконное лишение свободы", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в настоящее время осуществляется досудебное расследование.

"По Норду... могу заверить, что этот факт нам известен. Все необходимые процессуальные действия приняты. Идет досудебное расследование", - сказал Андросов.

Как писало РБК-Украина ранее, полиция Мелитополя Запорожской области открыла уголовное производство в связи с исчезновением капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко.

Напомним, заместитель прокурора Автономной Республики Крым Игорь Поночовный заявлял, что в случае неявки капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко 1 февраля на заседание Оболонского районного суда Киева его могут объявить в розыск.

28 января стало известно, что исчез капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, обвиняемый в совершении незаконного рыбного промысла и нарушение порядка въезда и выезда из аннексированного Крыма.