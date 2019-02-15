Прокуратура повернула державі санаторій "Бердянськ"

Фото: санаторій "Бердянськ" (operkor)

Судове рішення про повернення санаторію було ухвалене ще у 2012 році

Прокуратура повернула у державну власність будівлі санаторію "Бердянськ", які перебували у незаконному володінні. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прокуратуру Запорізької області.

Зазначається, що судове рішення про повернення санаторію у власність держави було постановлене ще у 2012 році. За інформацією прокуратури, санаторій вибув з державної власності внаслідок прийняття виконавчим комітетом Бердянської міської ради неправомірного рішення про розпорядження цим майном.

"Рішенням господарського суду Запорізької області було задоволено позов прокуратури області та витребувано з незаконного володіння Приватного акціонерного товариства "Приазовкурорт" у власність держави будівлі колишнього санаторію "Бердянськ" за адресами: бульвар Тінистий, 9, 12 та 18 у місті Бердянськ, загальною площею 2534 кв.м", - додали у прокуратурі.

Проте у зв’язку з апеляційним та касаційним оскарженням указаного рішення відповідачем, рішення про повернення санаторію державі набуло статусу остаточного лише у 2018 році.

"На початку лютого поточного року процедуру державної реєстрації права державної власності на відповідні об’єкти нерухомості, витребувані на користь держави за судовим рішенням, закінчено та відповідні відомості внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно", - додали у прес-службі прокуратури.

Нагадаємо, Нацагенство з питань запобігання корупції направило до суду 14 протоколів про адміністративні правопорушення за подання завідомо недостовірних відомостей у деклараціях та несвоєчасне повідомлення про зміни у майновому стані щодо в.о. глави Фонду держмайна Віталія Трубарова.