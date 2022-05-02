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Прокуратура встановила першого причетного до звірств у Бучі. Вбивав й катував цивільних

Фото: прокуратура встановила першого причетного до звірств у Бучі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Офіс генерального прокурора встановив першого причетного до вбивств й катування цивільних у Бучі - командира підрозділу нацгвардії РФ Сергія Колоцея. Йому було заочно оголошено про підозру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генеральної прокуратури.

"За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури встановлено та заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю Управління федеральної служби військ нацгвардії РФ у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, в березні 2022 року у Бучі, підозрюваний жорстоко поводився з цивільними, які не брали участь у бойових діях. Також він причетний до вбивства чотирьох мирних жителів. Їх тіла були знайдені із зав’язаними за спиною руками.

Встановлено, що підозрюваний також змушував цивільного зізнатися у підривній діяльності проти армії РФ.

"РФ. Для цього він бив чоловіка прикладом автомата, гардою для ножа, руками й ногами. Змушував його нюхати мертве тіло та, імітуючи страту, стріляв поруч з вухом беззбройного мирного мешканця", - додає пресслужба.

Фото: командир підрозділу нацгвардії РФ Сергій Колоцей (facebook.com/VenediktovaIryna)

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