Прокуратура повідомила про підозру "кримському отаману" і учаснику "самооборони"

Прокуратура повідомила про підозру так званому "кримському козачому отаману" та чоловіку, який входив до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прокуратуру Автономної республіки Крим.

Як встановило слідство, один з підозрюваних у 2014 році, бувши так званим "отаманом кримського регіонального відділення союзу козаків-воїнів Росії та закордоння" очолював підрозділ у складі "Самооборони Севастополя".

"Під час мітингу на підтримку територіальної цілісності України 26 лютого 2014 року, підозрювані разом з іншими "самооборонівцями" брали участь у розгоні та затриманні проукраїнських активістів, а також захопленні будівлі Верховної ради АР Крим", - розповіли в прокуратурі.

Крім того, підозрюваний здійснював блокування захоплених адміністративних будівель у Сімферополі, а також прикордонного управління та військових частин на території Криму. Чоловікам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 260 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років.

"На даний час, підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше прокуратура АР Крим повідомила про підозру чотирьом співробітникам так званої "Прокуратури Республіки Крим" за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Співробітників окупаційної "прокуратури" підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни.