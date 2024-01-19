Прокуратура начала расследование касаемо угроз журналисту Николову
Дарницкая окружная прокуратура Киева начала досудебное расследование из-за препятствования работе журналиста и преследования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Согласно данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о журналисте Юрии Николове.
Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 171 УК Украины - преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, за критику, осуществляемое должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору.
Что случилось
Согласно данным следствия, 15 января группа лиц прибыла в многоквартирный дом в Дарницком районе, в котором проживает журналист одного из изданий.
"Находясь на межквартирной ходовой площадке возле квартиры журналиста, они совершали противоправные действия", - пишет Офис генерального прокурора.
Сейчас правоохранительные органы принимают меры для установления причастных лиц.
Что угрожает
Преступникам грозит ограничение свободы на срок до четырех лет.
Угрозы Николову
Журналист занимается расследованиями о госзакупках, в том числе по завышению цен на товары и услуги.
По словам пострадавшего, в его квартиру приходили неизвестные, которые своими действиями испугали соседей и маму.
"Какие-то чуваки ломились в дверь, кричали, чтобы я шел служить, оклеили дверь бумажками", - рассказал журналист.
Неизвестные назвались "военными, которые приехали с нуля на ротацию" и вроде бы хотели вручить ему "повестку".
Фото: Прокуратура начала расследование касаемо угроз журналисту Николову (facebook.com/yuurii.nikolov)
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