Прокуратура Росії не бачить підстав для відкриття справи про отруєння Навального

Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)

Генеральна прокуратура Російської Федерації не бачить підстави для відкриття кримінальної справи про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У прокуратурі заявляють, що не знайшли ознак кримінального злочину під час перевірки госпіталізації Навального.

Про це повідомляє прес-служба генпрокуратури РФ.



"Будь-яких даних, що свідчать про вчинення умисних злочинних дій стосовно Навального О. А., і що дозволяють кваліфікувати цю подію за кримінальним законом, до теперішнього часу не встановлено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перевірка була розпочала ще 20 серпня. Генпрокуратура назвала це "стандартною практикою у разі подібних подій з авіапасажирами".

Також у прокуратурі повідомили, що Росія попросила Німеччину про правову допомогу в рамках перевірки.

Зокрема, Москва попросила надати докази попередніх діагнозів Олексія Навального, які озвучили німецькі медики, і документи щодо досліджень фахівців під час перевезення опозиціонера в Берлін і його знаходження в клініці "Шаріте".

У відомстві додали, що Берлін підтвердив отримання запиту і висловив намір взаємодіяти з правоохоронними органами Росії.

Нагадаємо, 20 серпня Олексій Навальний впав у кому після того, як йому стало зле в літаку, коли він летів з Томська в Москву. Він був госпіталізований в лікарню Омська, де пробув до 22 серпня. Російські лікарі заперечували, що Навальний був отруєний. Після опозиціонера транспортували до Німеччини.

Раніше повідомлялося, що МЗС Росії назвало поспішною версією про умисне отруєння Олексія Навального.

Крім того, МВС РФ почало перевірку у зв'язку з госпіталізацією російського опозиціонера.