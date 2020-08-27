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МВС Росії почало перевірку у зв'язку з госпіталізацією Навального

Четвер 27 серпня 2020 12:30
МВС Росії почало перевірку у зв'язку з госпіталізацією Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: Андрій Козловський

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації почало перевірку після госпіталізації російського опозиціонера Олексія Навального. Слідчі вже встигли відстежити його маршрут, вилучили записи камер відеоспостереження і ймовірні речові докази.

Про це повідомляє ТАСС.

Зокрема, проведений огляд готельного номера, в якому проживав Олексій Навальний, і ділянок місцевості за маршрутом його пересування. Вилучено більше 100 предметів, які можуть мати доказове значення. Також проводиться більше 20 різних криміналістичних досліджень (судово-медичні, біологічні, фізико-хімічні).

У МВС РФ відзначили, що на даний момент сильнодіючих або наркотичних речовин не виявлено.

Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня після того, як йому стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Він був госпіталізований в лікарню Омська, де пробув до 22 серпня. При цьому російські лікарі заперечували, що Навальний був отруєний. 22 серпня його транспортували в клініку в Німеччині.

Раніше Міністерство закордонних справ Російської Федерації назвало поспішною версію про умисне отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

У свою чергу німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли речовиною групи "холінестерази".

Також РБК-Україна писало, що у Держдумі РФ перевірять можливе втручання з-за кордону в інцидент з Навальним.

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