РФ погрожує заарештувати активи компаній і співробітників, які йдуть з країни, - WSJ

Співробітники західних виробників продуктів харчування, одягу та програмного забезпечення отримують погрози від російської прокуратури по телефону, в листах і під час візитів співробітників відомства.

Такі ж загрози отримують і власники ресторанних мереж. Серед них - Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, IBM і Yum Brands (власник KFC).

Через погрози щонайменше одна іноземна компанія прийняла рішення обмежити спілкування між російським офісом та іншими підрозділами з побоювань, що листування між ними може бути перехоплена.

За словами джерел видання, інші фірми вивезли своїх топ-менеджерів за межі Росії.