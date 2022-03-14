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РФ погрожує заарештувати активи компаній і співробітників, які йдуть з країни, - WSJ

Автор: Валерія Поліщук

Прокуратура Росії пригрозила іноземним компаніям, які вирішили припинити бізнес в країні на тлі війни проти України, арештами активів і співробітників. Зокрема, РФ може заарештувати товарні знаки і керівників, які критикували владу країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Співробітники західних виробників продуктів харчування, одягу та програмного забезпечення отримують погрози від російської прокуратури по телефону, в листах і під час візитів співробітників відомства.

Такі ж загрози отримують і власники ресторанних мереж. Серед них - Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, IBM і Yum Brands (власник KFC).

Через погрози щонайменше одна іноземна компанія прийняла рішення обмежити спілкування між російським офісом та іншими підрозділами з побоювань, що листування між ними може бути перехоплена.

За словами джерел видання, інші фірми вивезли своїх топ-менеджерів за межі Росії.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому це не так.

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Війна Росії проти України