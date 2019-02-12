Прокуратура розслідує незаконну поставку інтернету в окупований Крим

Інтернет-провайдер співпрацює з ЛНР

Прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту незаконного предоставления услуг интернет-провайдерами в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Так, после выхода сюжета "Интернет в Крыму от "ДНР" и "ЛНР"? на интернет-ресурсе "Крым.Реалии" 11 февраля прокуратура Крыма начала досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 УК Украины ("Финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины").

Как сообщается, предприятие с российской регистрацией в нарушение законодательства Украины осуществляет предоставление услуг интернет-провайдера на временно оккупированной территории АР Крым и при этом, с целью предотвращения международным санкциям, сотрудничает с интернет-провайдерами, которые расположены на временно оккупированной территории Луганской области.

"Тем самым представители указанного интернет-провайдера и других интернет-провайдеров осуществляют финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина в 2018 году передала в Международный уголовный суд более 700 страниц доказательств преступлений России в аннексированном Крыму.

Ранее сообщалось, что РФ выдворила с территории оккупированного Крыма более тысячи граждан Украины.