Прокуратура розслідує побиття затриманого поліцейськими в Одеській області

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронців підозрюють у перевищенні повноважень

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом побиття затриманого двома співробітниками поліції в Одеській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Як повідомляється, у грудні 2019 року керівництво прокуратури вирішило відновити провадження, зареєстроване у лютому 2018 року, за фактом побиття затриманого двома співробітниками поліції.

"Прокурори встановили, що двома працівниками поліції Одеської області при затриманні в лютому 2018 року людини за підозрою у вчиненні адміністративного правопорушення було застосоване насильство, явно непропорційне тяжкості цього правопорушення та її поведінці. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий на місці втратив свідомість, згодом у нього був констатований розрив нирки", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що 15 січня прокуратура повідомила обом правоохоронцям про підозру у перевищені службових повноважень з застосуванням насильства, спеціальних засобів та болісних дій. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі ДБР підозрюють співробітника поліції Луганської області у перевищенні службових повноважень. Патрульного підозрюють у незаконному проникненні в житло та побитті господаря з метою вимагання боргу. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років.