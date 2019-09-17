Прокуратура розкрила вбивство директора Сaparol Україна

Українські правоохоронці розкрили вбивство директора української компанії німецького концерну Сaparol Павла Зможного, вчинене в 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Київської області.

Зокрема, повідомляється про затримання учасників злочинної групи, яка займалася вбивствами на замовлення. За даними слідства, в 2016 році члени цього угруповання скоїли вбивство української компанії німецького концерну Сaparol.

За даними прокуратури, затримані організатори і виконавці вбивства Павла Зможного.

"Є обґрунтовані підозри, що на рахунку затриманих є ще одне замовне вбивство, вчинене в січні поточного року, яке також розкрито. В даний час слідчі дії тривають. Вживаються заходи щодо затримання всіх учасників злочинної організації", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Зможного вбили 20 вересня в селі Крушинка Васильківського району Київської області. Основною версією слідства була професійна діяльність бізнесмена.

Нагадаємо, вчора у Маріуполі Донецької області невідомі розстріляли відпущеного під домашній арешт бойовика "Донецької народної республіки" Романа Джумаєва. За даними слідства, він брав участь у боях проти української армії за Донецький аеропорт та Дебальцеве.