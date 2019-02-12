Прокуратура просить відсторонити поліцейського, що бив ногами активістів

Фото: Василь Мельников (РБК-Україна)

Обвинувачення просить відсторонити правоохоронця на 2 місяці

Прокуратура просить відсторонити оперуповноваженого Василя Мельникова, який бив ногами активістів, від посади строком на два місяці. Про це представник обвинувачення заявив у залі Печерського районного суду Києва, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, обвинувачення звернулося до суду із відповідним клопотанням.

"Прошу суд задовольнити клопотання та застосувати до Мельникова Василя захід забезпечення кримінального провадження по відсторонення його від посади строком на два місяці", - сказав прокурор.

За словами підозрюваного, в органах він працює з 2006 року, однак вищу юридичну освіту отримав лише у 2018.

"З 2006 року працюю в органах. Починав з патрульної служби. Освіту вищу отримав у 2018 році", - сказав Мельников.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва ухвалив застосувати до Мельникова, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні активістів у Києві, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із правом внесення застави в сумі в 115 тис. 200 гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час зіткнень із активістами біля Подільського райвідділу поліції.

Так, 12 лютого, в Печерському суді Києва почався суд над поліцейським Василем Мельниковим. Сторона звинувачення вимагала обрати правоохоронцю запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.