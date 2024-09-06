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Прокуратура начала расследование смерти мобилизованного мужчины в Закарпатской области

Пятница 06 сентября 2024 15:00
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Прокуратура начала расследование смерти мобилизованного мужчины в Закарпатской области Фото: Закарпатский ОТЦК и СП (facebook.com zkotck)
Автор: Нина Еланская

Правоохранители начали расследование по факту смерти 52-летнего мужчины из Мукачевского района, который во время транспортировки в учебный центр пожаловался на плохое самочувствие, а уже 4 сентября стало известно о его смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора .

Известно, что инцидент был квалифицирован как несчастный случай (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Сообщается, что по дороге в учебный центр он внезапно потерял сознание из-за судорог. Его срочно доставили в реанимацию в больницу города Свалява, однако через два дня он скончался.

Следователи допросили свидетелей и родственников погибшего, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения обстоятельств трагедии. Досудебное расследование продолжается, все версии происшествия тщательно проверяются.

Что предшествовало

В Закарпатье местная жительница обратилась к представителю омбудсмена по правам человека, сообщив, что ее отец умер после избиения сотрудниками ТЦК. Об этом 5 сентября сообщил Дмитрий Лубинец .

Смерть мобилизованного мужчины прокомментировали впоследствиив Закарпатском областном ТЦК и СП. Они заявили, что 28 августа он во время распития алкогольных напитков со своей сожительницей применил против нее насилие, после чего она обратилась в полицию. После проведения законных процедур он был доставлен во 2-й отдел Мукачевского районного ТЦК и СП для проверки военно-учетных данных. Мужчина прошел ВЛК и был признан годным к службе. По данным ТЦК, уже 1 сентября во время транспортировки в учебный центр мужчина пожаловался на ухудшение самочувствия. Он был госпитализирован в больницу в Сваляве.

Однако 4 сентября мужчина скончался. В ТЦК заявили, что после экспертизы причиной смерти назвали ишемический инфаркт левого полушария головного мозга.

Напомним, ранее мы сообщали, что 11 июня, под одним из одесских ТЦК, произошла потасовка между медиками и военными. Подробности - в материале РБК-Украина.

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