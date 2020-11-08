Прокуратура відкрила справу через масштабну аварію в Харкові

Водія авто, який спричинив масштабну аварію в Харкові, вилетівши на "острівець безпеки" затримано. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокуратура відкрила провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження).

Водія затримано за ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про остаточно кваліфікацію та повідомлення про підозру. Також вирішується питання про направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Водію проведено освідування на предмет наявності алкоголю або наркотичних речовин в крові, найближчим часом будуть отримані результати. Проводяться необхідні слідчі дії.

Як писало РБК-Україна, 6 листопада в Харкові зіткнулися автомобілі Honda Civic і Suzuki Grand Vitara, одного з них відкинуло в зупинку громадського транспорту. В аварії постраждали п'ять осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли подробиці дорожньо-транспортної пригоди, в ході якого автомобіль влетів на "острівець безпеки". Винуватець аварії перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.