Прокуратура відкрила 3 справи проти голови Христинівської РДА

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прокуратура виявила численні випадки зловживання владою з боку Людмили Денисюк

Голова Христинівської районної державної адміністрації Людмила Денисюк опинилася під слідством одразу по трьох кримінальних провадженнях, які стосуються привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем. Досудовим розслідуванням займається прокуратура Черкаської області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 04744.info.

Як повідомляється, під час опрацювання системи публічних закупівель Prozorro та вивчення договорів та інших документів про закупівлю продуктів харчування відділом освіти Христинівської РДА прокуратура виявила численні випадки зловживання владою та своїм службовим становищем Людмилою Денисюк та дружиною її покійного брата Людмилою Марченко, яка є начальником Христинівського відділу освіти.

"З метою одержання неправомірної вигоди вони закуповували картоплю та інші продукти для шкіл та дитсадків втричі дорожче їх реальної вартості. За цим фактом відкрито кримінальне провадження №42019251100000058 від 01.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем)", - йдеться у повідомленні.

Також розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019250260000275 (ч. 2 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) за фактом придбання Христинівською РДА житлового будинку для учасника АТО Сергія Коцюруби за кошти держбюджету. Ціна закупівлі в декілька разів перевищувала середню вартість будинку.

Крім того, з’ясувалося, що Людмила Денисюк та Людмила Марченко ініціювали демонтаж тиру в селі Велика Севастянівка, а стінові плити та перекриття розпродали. Вказаний епізод також наразі розслідується. Повідомляється також, що численні скарги щодо розкрадання державних коштів Людмилою Денисюк та Людмилою Марченко останнім часом також надходили народному депутату України Антону Яценку.

Парламентар вважає дії вказаних чиновників аморальними, особливо крадіжку грошей на закупівлю м’яса та інших продуктів для повноцінного харчування дітей у дитсадках і школах. Тому Антон Яценко написав заяву про злочин до Уманського ВП ГУНП в Черкаській області. Як з’ясувалося, на момент подання заяви корупційну діяльність Людмили Денисюк вже розслідувала прокуратура Черкаської області.

"Уже відкрито три кримінальні провадження проти голови Христинівської РДА, тому є сенс перевірити всю її діяльність за останні роки. Переконаний, що там є багато чого "цікавого". Постійно Людмила Денисюк публікує гучні пости на своїй сторінці у Фейсбуці в стилі "Плач Ярославни", де пише, що її переслідують журналісти, розміщує власні фото, де закочені очі. Але це їй не допоможе. І навіть не допоможуть близькі стосунки з начальником Христинівського відділу поліції Сергієм Ненаховим", - зазначив Антон Яценко.

Народний депутат зауважив, що є автором численних пропозицій до Закону № 794-VIII від 12.11.2015 "Про Державне бюро розслідувань". Цей правоохоронний орган створювався якраз для таких випадків та має на меті запобігти та протидіяти кримінальним правопорушенням.

"Наприклад, нещодавно за вказівкою Ненахова відбулось варварське затримання журналістки незалежного інтернет-видання "04744.info" через те, що вона розслідувала корупційну діяльність голови Христинівської РДА. Впевнений, що Сергій Ненахов, як офіцер поліції усвідомлює наслідки порушення ним Закону України", - зазначив Антон Яценко на своїй сторінці у Facebook.

Фото: 04744.info

Парламентар вважає, що Людмила Денисюк продовжує незаконно займати посаду голови Христинівської РДА, будучи при цьому депутатом Христинівської районної ради.

Тому народний депутат звернувся до керівництва держави та Черкаської області для розгляду можливості негайного звільнення Людмили Денисюк з посади голови Христинівської РДА та проведення повного фінансового аудиту діяльності Христинівської РДА за весь період роботи з подальшою правовою оцінкою її діяльності.

Антон Яценко закликав жителів Христинівського району не боятися повідомляти про інші факти корупції Людмили Денисюк. Також народний депутат звернувся до журналістів і ЗМІ з проханням долучитися до максимального поширення цієї інформації та розслідування корупційних дій голови Христинівської РДА.