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Прокуратура оспорила приговор суда по изнасилованию несовершеннолетней в Закарпатье

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Закарпатье, Вторник 28 марта 2023 15:53
Прокуратура оспорила приговор суда по изнасилованию несовершеннолетней в Закарпатье Фото: прокуратура обжаловала приговор суда по изнасилованию несовершеннолетней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 28 марта, Закарпатская областная прокуратура обжаловала приговор суда об изнасиловании несовершеннолетней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.

"Прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области и вынести новый приговор судом апелляционной инстанции", - говорится в заявлении.

Напомним, 16 марта 2023 года упомянутый суд вынес приговор в уголовном производстве в отношении трех несовершеннолетних лиц по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней.

В настоящее время приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу.

Все, что известно по этому скандальному делу, можно узнать в материале РБК-Украина.

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