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Прокуратура оскаржила вирок суду щодо зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

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Закарпаття, Вівторок 28 березня 2023 15:53
Прокуратура оскаржила вирок суду щодо зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті Фото: прокуратура оскаржила вирок суду щодо зґвалтування неповнолітньої (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 березня, Закарпатська обласна прокуратура оскаржила вирок суду стосовно згвалтування неповнолітньої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу Генерального прокурора.

"Прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 16 березня 2023 згаданий суд ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої.

Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.

Про все, що відомо щодо цієї скандальної справи можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Закарпатська область згвалтування Прокуратура
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