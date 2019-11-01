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Прокуратура почала справу за фактом незаконного затримання українця в Криму

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 15:14
Прокуратура почала справу за фактом незаконного затримання українця в Криму
Фото: прокуратура Криму (uk.wikipedia.org)

Так званий "суд" у Криму заарештував українця на два місяці

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через незаконне затримання і позбавлення волі українця на тимчасово окупованому півострові. Про це повідомила у Facebook прес-секретар прокуратури Катерина Діденко.

Повідомляється, що провадження відкрите за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

"Так званий "суд" в Криму арештував на два місяці жителя Закарпатської області, який намагався перетнути адмінмежу Херсонської області з тимчасово окупованим півостровом. У чоловіка начебто була заборона в’їзду до Російської Федерації до 2020 року, проте, країна - агресор не може забороняти громадянам України вільно пересуватися територією нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 34-річного мешканця Закарпатської області затримали на пункті пропуску в Армянську при перетині адміністративного кордону Криму з Херсонською областю. Відносно затриманого порушено кримінальну справу, а також обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на два місяці.

Також РБК-Україна повідомляло, що 30 жовтня ФСБ Росії затримала двох жителів Севастополя на адміністративному кордоні між Херсонською областю та анексованим Кримом. Молодики нібито ввозили в Крим медичний препарат з групи опіатів Субутекс.

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