Прокуратура Києва заарештувала будівельну техніку білоруських компаній на 200 млн гривень

Подільська окружна прокуратура Києва передала в управління Національного агентства з виявлення та розшуку активів 60 одиниць будівельної техніки білоруських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС .

Вся заарештована техніка була передана в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Під арешт потрапили 60 одиниць будівельної техніки ряду компаній з Білорусі: екскаватори, катки, навантажувачі, бульдозери, машини для утримання доріг, автогрейдери, автогудронатори, генератори, Трактори сумарною оціночною вартістю понад 200 млн гривень.

Раніше ми повідомляли, що, за словами президента України Володимира Зеленського, ніхто не знав заздалегідь, яку роль у війні отримає Білорусь. Однак, ніхто не очікував, коли з її території почали летіти ракети.

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