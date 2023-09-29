Прокуратура Франции расследует роль миллиардера Арно в отмывании грязных российских денег

Прокуратура Парижа подтвердила, что она расследует финансовые операции с участием владельца LVMH Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Прокуратура подтвердила начало предварительного расследования, что во Франции не обязательно подразумевает противоправные действия со стороны заинтересованных лиц, к которым применяется презумпция невиновности.

В заявлении для Reuters прокуратура Парижа сообщила, что предварительное расследование было начато в 2022 году, и подтвердила, что в нем фигурируют сделки с участием Арно и Саркисова. В

Ранее Le Monde со ссылкой на подразделение финансовой разведки Tracfin министерства финансов Франции сообщило, что Саркисов приобрел недвижимость на роскошном альпийском курорте посредством сложной сделки, в рамках которой Арно через одну из своих компаний предоставил кредит.

В прошлом году Tracfin усилило проверку финансовых операций с участием российских инвесторов после вторжения России в Украину.

Неназванный представитель Tracfin сообщил Le Monde, что транзакции с участием Арно и Саркисова, которые оба действовали через сложную сеть юридических лиц, могли быть направлены на сокрытие происхождения использованных средств.

Le Monde сообщила, что расследование сосредоточено на покупке более дюжины квартир на горнолыжном курорте Куршевель, где конгломерат недвижимости LVMH Арно и связанные с ним холдинговые структуры владеют несколькими крупными объектами недвижимости.