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Прокуратура в Білорусі просить для боксера Кудіна 3,5 роки колонії суворого режиму

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Вівторок 10 серпня 2021 11:22
Прокуратура в Білорусі просить для боксера Кудіна 3,5 роки колонії суворого режиму Фото: спортсмен Олексій Кудін (t.me/viasna96)
Автор: РБК-Україна

Чемпіона світу з тайського боксу і кікбоксингу Олексія Кудіна, який підтримував протести в Мінську, можуть посадити на 3,5 роки. Прокуратура запросила для нього ув'язнення в колонії суворого режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисний центр "Вясна".

Сьогодні проходить засідання в Молодечненському районному суді у справі за звинуваченням спортсмена.

"Прокурор просить засудити його до 3 років 6 місяців колонії суворого режиму", - йдеться в повідомленні.

Кудіну пред'явлено звинувачення за ч.2 ст. 363 КК РФ (опір співробітнику міліції або іншій особі, що охороняє громадський порядок, пов'язане із застосуванням насильства або загрозою його застосування).

Раніше Кудін нібито попросив Олександра Лукашенка про помилування. Було опубліковано відео, на якому спортсмен, перебуваючи в СІЗО в Мінську, стверджує, що з ним "все в порядку".

Він потрапив білоруським силовикам після того, як його видала Росія.

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