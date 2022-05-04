Виробництво пива "Чернігівське" запустять у Бельгії

Весь прибуток від продажу "Чернігівського" піде на гуманітарну допомогу. Ab InBev планує пожертвувати не менше 5 млн євро від продажу пива українським організаціям з надання гуманітарної допомоги.

На банках пива буде зображено серце в кольорах українського прапора і девіз "кожен може допомогти Україні в гуманітарних зусиллях". Чернігівське можна буде знайти в бельгійських супермаркетах Colruyt, Carrefour і Delhaize за необов'язковою рекомендованою роздрібною ціною 7,99 Євро в банках (6x33cl).

Заводи AB InBev в Україні в даний час закриті через військове вторгнення Росії.

Нагадаємо, компанія Anheuser-Busch InBev заявила, що продасть свою частку в російському спільному підприємстві AB InBev Efes, що призведе до збитку від знецінення в розмірі 1,1 млрд доларів.

AB InBev також заявила, що представила "Чернігівське", найпопулярніший бренд пива в Україні, у багатьох країнах, включаючи Великобританію, Німеччину, Бельгію, Францію та Нідерланди.