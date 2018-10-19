Проект №9188 - це спроба цінової змови транснаціональних тютюнових компаній, - асоціація

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Виробники звернулися до Мінгареллі

Законопроект №9188 – це спроба цінової змови транснаціональних тютюнових компаній. Про це йдеться в офіційному листі асоціації "Виробників тютюнових виробів" главі Представництва Європейського союзу в Україні Хюгу Мінгареллі, повідомляє видання Деньги.

Як зазначає видання, Кабінет міністрів передав на розгляд парламенту законопроект №9188 "Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового Кодексу України щодо фіскального механізму запобігання реалізації підакцизних товарів нижче суми податків".

Документ пропонує ввести три новації: у разі, якщо розмір задекларованої роздрібної ціни менший за розмір мінімального акцизного податкового зобов'язання, помноженого на коефіцієнт 1,65, то сума акцизного податку, не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання, помноженого на коефіцієнт 1,4; заборонити реалізацію тютюнових виробів за цінами, нижчими більш ніж на 5% від розрахункової; запровадити штрафні санкції щодо підприємців, які порушили "цінову квоту" в 95%

Автори законопроекту обіцяють збільшення бюджетних надходжень від галузі. Проте, Асоціація "Виробників тютюнових виробів" звернулася до Мінгареллі з офіційним листом, у якому повідомляється, що "на сьогоднішній день в Україні ... увійшов в активну стадію цінову змову трьох найбільших транснаціональних виробників тютюнових виробів, які контролюють не менше 75% ринку". Мова йде про компанії "Філіп Морріс Україна", "Джапан Тобако Інтернешнл Україна" і "В. А. Т. – Прилуки".

У листі до Асоціації звертається увага на те, що законопроект суперечить положенням Директиви Ради ЄС №2011/64/, згідно якої виробники вільні у визначенні роздрібної ціни для кожного із своїх продуктів, і що існує практика численних судових процесів, де було визнано, що будь-які спроби встановлювати мінімальні ціни для створення конкурентної переваги є протиправними.

Представництво ЄС вже надавало роз'яснення Міністерства фінансів України з цього питання. Зокрема, вказувалося, що введення коефіцієнтів 1,65 і 1,4 дуже нагадує незаконні спроби регулювання цін в деяких європейських країнах. Ще влітку минулого року АМКУ роз'яснив (лист вих. №126-29 / 02-8287 від 01.08.2017 року), що встановлення мінімальних роздрібних цін на тютюнові вироби на фіксованому рівні (не менш 95% від максимальної роздрібної ціни) і одночасне встановлення максимальної роздрібної ціни на фіксованому рівні (коефіцієнт 1,65) однозначно буде мати антиконкурентний ефект та призведе до продажу всіх марок сигарет всіх виробників за однаковою ціною. Крім того, єдиний тютюновий дистриб'ютор - "Тедіс Україна", буде самостійно визначати торговельну надбавку інших оптових і роздрібних торговців.

В асоціації також вважають, що якщо зазначену формулу ввести, скажімо, з нового року, роздрібна ціна пачки сигарет фізично не зможе бути нижче 36 грн. Ціни на недорогі бренди будуть штучно підвищені, а от ціни на більш дорогі вироби практично не зміняться. Іншими словами, виробники сигарет верхніх цінових сегментів отримають невиправдану ринкову перевагу.

Як зазначається, у ВР України послідовно ігноруються проекти, що пропонують скористатися вже діючим механізмом акцизного податку. Зокрема, збільшити адвалорну складову податку, що нараховується у відсотках до ціни виробів.

Саме балансування цієї складової дозволяє підвищити надходження до бюджету і зберегти конкуренцію на ринку – великим податком обкладаються дорогі сигарети, як це і повинно бути за логікою. Зараз адвалор на сигарети в Україні один з найнижчих в Європі (12%). Але всі ініціативи підвищити його хоча б до 16% зустрічають запеклий опір тютюнового парламентського лобі, йдеться у публікації.