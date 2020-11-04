Виробники електроенергії просять президента вплинути на НКРЕКП через маніпуляції на ринку

Виробники електричної енергії звернулись до президента Володимира Зеленського, а також глав уряду та НКРЕКП з проханням негайно усунути маніпуляції на ринку електроенергії.

Про це йдеться у зверненні генеруючих компаній "Донбасенерго", "ДТЕК Енерго", "Харківська ТЕЦ-5", Фірма "Технова", "Євро-Реконструкція", Черкаська ТЕЦ до керівництва держави.

"Вади регулювання мають руйнівний вплив на енергетичну галузь, оскільки перелічені чинники наразі продовжують діяти, а породжені ними заборгованості і збитки членів ринку продовжують зростати. Можна констатувати, що галузь наразі знаходиться на межі фінансового колапсу", - йдеться у спільному зверненні.

Зокрема, на ринку "на добу наперед" системного характеру набула тенденція спекулятивного перепродажу трейдерами великих обсягів електричної енергії, придбаної за двосторонніми договорами, за необґрунтовано низькими ціновими заявками нижче витрат на її виробництво.

Деякі учасники ринку (переважно трейдери та постачальники) в заявках на продаж електричної енергії на ринку "на добу наперед" встановлюють мінімальні необґрунтовані погодинні ціни продажу, при цьому не маючи підтвердження вказаних заявок реальними обсягами електричної енергії.

Ці маніпуляції і спекуляції, за інформацією виробників, набули масштабного характеру та спричинили стрімке погіршення фінансового стану компаній державного сектору економіки та інших виробників, не забезпечуючи справедливого ціноутворення та розподілу відсотків участі у покритті наявного попиту.

Також на думку генеруючих компаній, спотворення ціноутворення на ринку електричної енергії відбувається внаслідок недосконалої, а інколи і незрозумілої політики керівництва ДП "НАЕК "Енергоатом" щодо продажу електричної енергії.

НАЕК "Енергоатом" мов би навмисне генерує власні збитки, продаючи значний обсяг на ринку двосторонніх договорів за заниженими цінами і також на балансуючому ринку, і лише невеликі обсяги - на досить прибутковому сегменті ринку "на добу наперед", - зазначається у зверненні.

Для упередження подальших маніпуляцій на ринку електроенергії, виробники електроенергії просять владу тимчасово заборонити продаж електроенергії трейдерами на ринку "на добу наперед" (РДН), встановити мінімальну ціну на внутрішньодобовому ринку на рівні не нижче ціни ринку РДН+1% або тимчасово призупинити торгівлю електричною енергією на даному сегменті ринку.

Окрім того, виробники просять запровадити моніторинг заявок на РДН для відслідкування заявок за ціною на продаж нижче собівартості виробництва електричної енергії. А також запровадити процедуру перевірки НЕК "Укренерго" двосторонніх договорів на предмет відсутності фіктивних угод.

Нагадаємо, що раніше, у червні 2020 року НКРЕКП анонсувала проведення перевірки на предмет можливих маніпуляцій на ринку електроенергії у грудні 2019 – лютому 2020 років. У регулятора була інформація, що за вказаний період 30 компаній заробили 100 млн грн шляхом порушення правил торгівлі на ринку.

За результатами перевірки НКРЕКП скасувала накладення запланованих штрафів з більшості учасників ринку та до 15 компаній застосувала мінімальний штраф у сумі 85 тис. грн.

У липні 2020 року в журналістському розслідуванні "Схеми: корупція в деталях" була розкрита одна із схем, яку використовують ПАТ "Центренерго" та компанії зі сфери впливу Ігоря Коломойського