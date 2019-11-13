Виробники та експортери олії відзначили ритмічність відшкодування ПДВ в Україні

У 2019 році українські виробники олійно-жирової продукції значно наростили переробку насіння олійних культур та експорт власної продукції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані асоціації "Укроліяпром", членами якої є найбільші олійно-жирові підприємства України.

Зокрема, за оперативними даними, виробництво рослинних олій в Україні зросло на 103,3%, у тому числі соєвої олії на 140,6 % і ріпакової – на 146,4 %, соєвого шроту на 138,1%, а також соняшникового шроту на 115,6%.

В об’єднанні наголосили, що стрімке нарощування виробництва та експорту відбулося значною мірою завдяки комфортним умовам для сумлінних платників податків, які втілює Державна податкова служба. В "Укроліяпромі" відзначили, зокрема, швидкість та ритмічність відшкодування ПДВ експортерам продукції з високою доданою вартістю, які є на рівні провідних економік ЄС.

"Нинішня команда (податкової, - ред.) забезпечує у цьому році свої зобов’язання перед бізнесом з відшкодування ПДВ на рекордну суму 131 млрд грн, що на 21% більше, ніж минулого року", - заявив В'ячеслав Петрище, головний виконавчий директор компанії Allseeds, одного з найбільших виробників і експортерів рослинних олій та шротів в Україні.

"Нова податкова служба на чолі з Сергієм Верлановим - це інстанція, до якої можна звертатися і бути почутим. Ця інстанція – це партнер, якого добросовісний, прозорий бізнес може не боятися, а співпрацювати", - наголосив Петрище.

У компанії висловили сподівання, що нова податкова служба і в майбутньому докладатиме усіх зусиль для впровадження найкращих міжнародних стандартів та практик податкового адміністрування.

Як відомо, асоціація "Укроліяпром" об’єднує найбільші олійно-жирові підприємства України та ряд малих підприємств, діяльність яких пов’язана з виробництвом олійно-жирової продукції.

Підприємства-члени асоціації випускають понад 80% вітчизняного виробництва рослинних олій, понад 80% виробництва маргаринової продукції, близько 26% виробництва майонезу.